पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आयोजन:वीर कुंवर सिंह 20-20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में 197 रन ही बना सकी दहवा की टीम, पिपरपाती की टीम 13 रनों से जीती

बेतिया4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पिपरपाती के बबलू बने मैन ऑफ द मैच व मैन ऑफ द सीरीज, राष्ट्रगान के बाद शुरू हुआ मैच

मधुबनी प्रखंड के पिपरपाती बाबू टोला खेल के मैदान में नवयुवक संघ द्वारा आयोजित वीर कुंवर सिंह 20-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविवार को मेजबान पिपरपाती व दहवा के बीच खेला गया। रोमांचक फाइनल मुकाबले में पिपरपाती की टीम ने दहवा की टीम को 13 रनों से हराया। फाइनल मैच शुरू होने से पहले वाल्मिकी नगर विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने सबसे पहले वीर कुंवर सिंह के तस्वीर पर माल्यार्पण किया। दहवा की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पिपरपाती की टीम ने 20 ओवर के मैच में 7 विकेट के नुकसान पर 210 रन बनाएं। उतरी दहवा की टीम ने 9 विकेट पर 197 रन ही बना सकी।

विधायक ने खिलाड़ियों से लिया परिचय, दी शुभकामनाएं

वीर कुंवर सिंह 20-20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच का शुभारंभ राष्टगान के साथ किया गया। दाेनों टीम के खिलाड़ी पिच के दोनों बगल कतार में खड़ा होकर राष्टगान गया। : वीर कुंवर सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने वाले यशवंत प्रताप सिंह, नीरज सिंह सहित पिपरपाती व मधुबनी के युवकों की तारीफ करते हुए विधायक रिंकू सिंह ने कहा कि गंडक पार के इस सुदूर क्षेत्र में इस तरह का टूर्नामेंट का आयोजन करना काफी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से खेल का आयोजन हो रहे तो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser