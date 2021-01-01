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आक्रोश:शुद्ध पानी नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश

बेतिया4 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत राज पश्चिम नौतन के वार्ड नंबर 11 में पीएचीईडी के द्वारा नल जल कराई गई है लेकिन लोगो को शुद्ध पानी नसीब नही हो रहा है । जिसको लेकर ग्रामीण अमर साहनी लक्ष्मी चौरसिया, विजय यादव, मोहन कुमार, सोहन कुमार एकबाल कुमार आदि ने पीएचीईडी विभाग के विरुद्ध आक्रोश जताते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी को फोन कर बताया कि बरसों से पानी टंकी बनकर तैयार है लेकिन आधा अधूरा काम कर ठेकेदार चल गए है ।

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