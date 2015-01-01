पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

लोकतंत्र की सवारी:जिले की 6 विधानसभा के 2478 बूथों पर कल डाले जाएंगे वोट

बेतियाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

जिले में तृतीय चरण के तहत होने वाले 6 विधानसभा व वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। 7 नवंबर को वाल्मीकिनगर, रामनगर (सुरक्षित), नरकटियागंज, बगहा, लौरिया विधानसभा में होने वाले चुनाव में 2478 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंंगे। सभी मतदान केंद्रों पर पदाधिकारी, कर्मी व चुनाव सामग्रियों को आसानी से पहुंचाया जा सके, इसको लेकर परिवहन कोषांग की ओर से 2000 हजार से ज्यादा छोटी-बड़ी वाहनों को उपलब्ध कराया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि तृतीय चरण के तहत होने वाले चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इन वाहनों को 5 से 6 नवंबर तक सभी ईवीएम मशीन मशीन व वीवीपैट के साथ पदाधिकारी व कर्मियों को भेजने के लिए वाहन उपलब्ध करा दिया गया है। रिंग बस सेवा अपने निर्धारित समय से ही जिला व प्रखंड मुख्यालय से खोली जाएंगी।

तीसरे चरण के चुनाव का प्रचार-प्रसार थमा

जिले में तीसरे चरण के तहत 6 विधानसभा व वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव को लेकर गुरुवार को प्रचार थम गया है। मतदान 7 नवंबर शनिवार को होगा। चुनाव में किसी तरह की खलल व गड़बड़ी नहीं हो, इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से काफी संवेदनशील है। इन विधानसभा व लोकसभा से सटे इंडो-नेपाल, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, पड़ोसी जिला गोपालगंज व पूर्वी चंपारण से लगे सीमाओं को सील कर दिया गया है। सभी सीमावर्ती इलाकों में से जिले में प्रवेश करने वाले चेकपोस्ट पर 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। इंडो-नेपाल की सीमा पर एसएसबी व पुलिस की संयुक्त गश्त भी बढ़ा दी गई है। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित समय के बाद लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतदान के दौरान कोविड-19 के गाइड लाइन का पालन मतदान कर्मियों के साथ-साथ वोटरों को भी करना होगा। वोटरों को मतदान केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए घेरे के अंदर अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें