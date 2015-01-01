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व्यवस्था:करें मतदान : दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्रों पर रहेगी व्हीलचेयर की व्यवस्था

बेतियाएक घंटा पहले
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  • 180 बूथों पर बिजली, पानी अाैर रैंप की पूर्ण हो चुकी है व्यवस्था

लोकतंत्र के महापर्व में हर दिव्यांग मतदाता भी अपने मत का प्रयोग कर सकें, इसके लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रशासन ने दिव्यांग मतदाताओं को बूथ पर व्हीलचेयर की सुविधा देने की तैयारी की है। मतदान दिवस 7 नवंबर को हर उस बूथ में जिसमें दिव्यांग मतदाता है वहां व्हीलचेयर रखी जाएगी। यहां मौजूद बीएलओ व ग्राम स्तर के कर्मचारियों के सहयोग से दिव्यांग मतदाताओं को बूथ तक आदर व सम्मान के साथ पहुंचाया जाएगा। बीडीओ राजकिशोर प्रसाद शर्मा ने बताया कि आयोग की गाइडलाइन के पालन में हम लोग विशेष रूप से दिव्यांग मतदाताओं के लिए तैयारी की है। दिव्यांगों काे चिन्हित कर लिया गया है। हर बूथ में व्हीलचेयर रखी जाएगी ताकि दिव्यांग मतदाता अपना वोट आसानी से डाल सकें।

उन्होंने बताया कि जिन बूथों में एक भी दिव्यांग मतदाता है वहां रैम्प को अनिवार्य रूप से दुरुस्त करा दिया गया है। ताकि उनके व्हीलचेयर आसानी से अंदर तक पहुंच सके। बावजूद अगर किसी दिव्यांग को वोट डालने में कोई दिक्कत होती है तो वह बूथ कर अपने बीएलओ से सहयोग ले सकता है। उन्होंने बताया कि 180 बूथों पर पूर्ण रूप से मूलभूत सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। जैसे बिजली, पानी, रैम्प, आदि की सुविधा पूर्ण हो चुकी है।

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