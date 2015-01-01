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प्राथमिकी:भैरोगंज से तीन नवंबर से युवक लापता, प्राथमिकी

बेतियाएक घंटा पहले
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भैरोगंज थाना क्षेत्र के सहसरांव से 20 वर्षीय युवक के लापता होने का मामला प्रकाश में आया है। युवक के पिता की ओर से भैरोगंज थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। थानाध्यक्ष जयनारायण राम ने बताया कि सहसरांव निवासी राधेश्याम चौधरी के 20 वर्षीय पुत्र दीपू कुमार के लापता होने का आवेदन पिता की ओर से प्राप्त हुई है। जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है।

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