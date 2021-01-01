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नोटिस:200 अतिक्रमणकारियों को अंचल ने दिया नोटिस

बेतिया4 घंटे पहले
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  • लोग बोले-सड़क की पैमाइश कराए प्रशासन

बगहा - 1 प्रखंड की रायबारी महुअवा पंचायत में महुअवा गांव की मुख्य सड़क के दोनों तरफ किए गए अतिक्रमण मामले में अंचल प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सीओ उदयशंकर मिश्रा ने बताया कि इस पंचायत के 200 लोगों को चिह्नित कर नोटिस जारी किया है, ताकि वे अंचल कार्यालय में अपना पक्ष समुचित कागजात के साथ रखें। पूरे मामले की सुनवाई के बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा। उधर, अंचल कार्यालय से निर्गत नोटिस के आलोक में पहुंचे ज्यादातर ग्रामीणों ने कहा कि अंचल कार्यालय सड़क की पैमाइश कराए। वे अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार हैं। महुअवा निवासी नगिना यादव, कैशर अली, योगी यादव, रहमान मियां, अजीज मियां, सुरेश गोड, लैश मियां आदि ने अंचल कार्यालय में पहुंच कर अपना अपना पक्ष रखा। इन लोगों ने बताया कि अंचल कार्यालय से सरकारी अमीन को प्रतिनियुक्त कर सबसे पहले उक्त सडक की मापी कराई जाए। रायबारी महुअवा पंचायत में मसान नदी से होते हुए रामनगर के महुई गांव जाने वाली मुख्य सडक को स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से अतिक्रमित कर लिया है।

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