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गिरफ्तारी:घर में घुसे चोर को पकड़कर मालिक ने पुलिस काे सौंपा

बिस्फी2 दिन पहले
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थाना क्षेत्र के बैंगरा गांव में चोरी की नीयत से घर मे घुसे एक चोर को गृहस्वामी ने पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। चोर की पहचान दरभंगा जिला के कमतौल थाना अंतर्गत कमतौल गांव निवासी साजन पासवान के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि साजन चोरी करने की घटना को अंजाम देने के लिए घर में घुसा लेकिन मौके पर गृहस्वामी ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही रात्रि गश्त कर रही बिस्फी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और चोर को अपने कब्जे में कर थाना ले आई। पुलिस के द्वारा पूछताछ के बाद उसने अपना घर दरभंगा बताया। इस संबध में गृहस्वामी उमेश महतो की पत्नी माला देवी के आवेदन पर उक्त चोर के खिलाफ बिस्फी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए चोर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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