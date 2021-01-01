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जांच:शिविर में 340 लोगों की आंखाें की जांच की गई

बोखड़ाएक घंटा पहले
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प्रखंड क्षेत्र के चकौती पंचायत अंतर्गत पकटोला हनुमान मंदिर के पास बुधवार को गायत्री शक्ति पीठ के द्वारा संचालित अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल मस्तीचक सारण छपरा के तत्वाधान में निःशुल्क आंख जांच शिविर का आयोजन किया गया। डॉ. रविन्द्र कुमार सिंह ने कुल 340 गरीब निःसहाय नेत्र रोगियों के आंखों की जांच की। इनमें 65 मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित कर मुख्य अस्पताल अाने की सलाह दी गई। मौके पर उप प्रमुख आफताब आलम मिंटू, पंसस ईश्वर दास आदि थे।

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