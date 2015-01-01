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परेशानी:उपस्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे मरीज बिना दवा के लौट रहे

बोखड़ा3 घंटे पहले
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  • वर्षों से छोटी-मोटी बीमारी के लिए शहर का रुख करना पड़ रहा

प्रखंड क्षेत्र के खरका बसंत दक्षिणी पंचायत स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। करीब 20 वर्ष पूर्व सरकार द्वारा ग्रामीणों की सुविधाओं के लिए लाखों रुपए खर्च कर भवन का निर्माण कराया गया था। वहीं, एएनएम की प्रतिनियुक्ति भी की गई। हालांकि, यहां किसी चिकित्सक की बहाली नहीं की गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले करीब 4 वर्षो से केंद्र पर हमेशा ताला लटका रहता है। इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को बिना दवाई के ही लौट जाना पड़ता है। स्थानीय निवासी मनोहर झा, सुरन राम व सुरेश सहनी ने बताया कि उपस्वास्थ्य केंद्र इसलिए बनाया गया था कि छोटी-मोटी बिमारी के लिए लोगों को शहर का रुख न करना पड़े। उन्हें सारी सुविधाएं घर के करीब ही मिल जाएं। लेकिन, यहां के लोगों को इलाज के लिए 3 किलोमीटर की दूरी तय कर बाजार जाना पड़ता है। उपस्वास्थ्य केंद्र पर हमेशा ताला लटका रहता है।

एएनएम की संख्या कम, मजबूरन केंद्र पर लटकाना पड़ता है ताला: स्वास्थ्य प्रबंधक
स्वास्थ्य प्रबंधक अनिल कुमार ने बताया कि उपस्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है। सिर्फ एएनएम कर्मी की नियुक्ति की गई है, जिसकी संख्या कम है। टीकाकरण के काम में लगे रहने के कारण एएनएम उपस्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी नहीं दे पाती। टीकाकरण का काम नहीं रहने पर केंद्र को मरीजों के लिए खोला जाता है। अन्यथा ताला लटका रहता है।

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