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बैठक:स्कूलों में पेयजल सुविधा की देखरेख प्राचार्य करेंगे

बोखड़ा4 घंटे पहले
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  • बीईओ ने सभी संकुल समन्वयकों के साथ बैठक की

प्रखंड क्षेत्र के बीआरसी नयाटोल में गुरुवार को बीईओ सुधीर कुमार राय की अध्यक्षता में सभी संकुल समन्वयकों, साधनसेवियों एवं कनीय अभियंता की बैठक की गई। इस दौरान बीईओ श्री राय ने सरकारी विद्यालयों में हर घर नल का जल योजना एवं शिक्षा विभाग के तहत पेयजल सुविधा से संबंधित विषय पर चर्चा किया।

वहीं, वार्ड वाइज विद्यालय अवस्थित होने, विद्यालय में नल का टोटी का कनेक्शन है या नहीं, नलटोटी या टैप की संख्या, पेयजल उपलब्धता के साधन के अंतर्गत चापाकल, मोटर पंप तथा पानी टंकी का उपयोग हो रहा है। इन सभी बिंदुओं पर समीक्षा की गई। उन्होंने प्राचार्य पर इन सुविधाओं की देख-रेख करने की जिम्मेवारी सौंपी।

साथ ही स्कूल को समय से खोलने व बंद करने एवं मेधा सॉफ्ट के पोर्टल पर सभी नामांकित छात्र-छात्राओं की एंट्री 24 घंटा के अंदर करने का निर्देश दिया। वहीं, सभी संकुल समन्वयकों से उनके अधीनस्थ विद्यालयों का फिट इंडिया मूवमेंट से संबंधित प्रतिवेदन, विद्यालयों के भूमि का अतिक्रमण से संबंधित सूची एवं अन्य लंबित प्रतिवेदन अविलंब प्राचार्य से समन्वय स्थापित कर जमा करने का निर्देश दिया।

कार्य में कोताही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दिया। मौके पर कनीय अभियंता आलोक कुमार, प्रखंड साधनसेवी दिलीप कुमार, बीआरपी विजय कुमार पूर्वे, शिव मंगल कुमार, पंकज किशोर पवन, विजय शंकर ठाकुर आदि लोग मौजूद थे।

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