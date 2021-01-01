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मौत:घायल की इलाज के दौरान हुई मौत

चकियाएक घंटा पहले
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सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान आईजीएमएस पटना में मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है। मृतक मधुबन थाना क्षेत्र के सबली गांव निवासी स्व महेंद्र राय का पुत्र मनोज कुमार पटेल है। बताते चलें कि मनोज अपने एक ग्रामीण के साथ चकिया आ रहा था। इस दौरान बैशाहा गांव के सामने एएच 42 पर अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया था।

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