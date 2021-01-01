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परेशानी:पर्यवेक्षिका के नहीं पहुंचने से नहीं हो सकी बहाली की प्रक्रिया

चनपटिया4 घंटे पहले
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चनपटिया में आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका के नहीं पहुंचने से शनिवार को प्रखंड क्षेत्र के दो केंद्रों पर सेविका बहाली को होने वाली आम सभा नहीं हो सकी। आईसीडीएस कार्यालय के बड़ा बाबू प्रेम कांत ने बताया कि पर्यवेक्षिका की तबियत ठीक नहीं होने के चलते प्रखंड के बकुलहर पंचायत के गोपालपुर के वार्ड संख्या 10 में आम सभा होनी था। यहां आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 49 के लिए सेविका चयन होना है। यहां बताते चले कि उक्त केंद्र की सेविका निशा कुमारी पांडेय बर्खास्त हैं। इनके ओर से उच्च न्यायालय में स्वयं की पुनर्बहाली के लिए गुहार लगाई गई है। इधर उत्तरी घोघा में भी वार्ड संख्या 7 और केंद्र संख्या 229 पर सेविका बहाली को आम सभा नहीं हो सकी। कार्यालय सूत्रों के अनुसार आम सभा के लिए इन दोनों केंद्रों के लिए समय निर्धारित की जाएगी।

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