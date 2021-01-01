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डीएमसीएच:कर्मियों के डेपुटेशन से 11 माह से बंद है 12 तरह की जांच, वार्डों में मंडराते हैं दलाल

दरभंगाएक घंटा पहले
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  • यहां डिजिटल अल्ट्रासाउंड व डिजिटल एक्स-रे जांच की भी सुविधा नहीं

जिला मुख्यालय स्थित प्राइवेट जांच केंद्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है वहीं सरकार व डीएमसीएच प्रशासन की लापरवाही के कारण अस्पताल की कई महत्वपूर्ण जांच उपकरणाें की खराबी के कारण बंद है। इसका खामियाजा डीएमसीएच के गरीब मरीजाें काे उठाना पड़ा रहा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबाॅयाेलाॅजी व पैथाेलाॅजी विभाग में मार्च 2020 से 12 से अधिक जांच बंद है। इतना ही नहीं, डीएमसीएच के मरीजों को अभी तक डिजिटल अल्ट्रासाउंड व डिजिटल एक्स-रे जांच की सुविधा नहीं मिल सकी है।

परिजनों को अपने मरीजों के जांच के लिए आज भी प्राईवेट जांच घरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। उत्तर बिहार के मधुबनी, समस्तीपुर व दरभंगा जिले के दूर-दराज गांवाें के बीमार लाेग डीएमसीएच में यह साेच कर आते हैं कि यहां सब कुछ फ्री हाे जाएगा। क्लिनिकल पैथोलॉजी के दोपहर के बाद बंद होने के बाद से अस्पताल के वार्डों में प्राइवेट जांच घरों के दलाल मंडराने लगते हैं। वे मरीज को अपने-अपने जांच घरों में जांच के लिए लुभाना शुरू कर देते हैं। जिसका खामियाजा परिजनों की जेब पर पड़ता है। इतना ही नहीं, इमरजेंसी में गंभीर मरीजों के ब्लड व अन्य जांच की सुविधा नहीं होने से मरीजों की जांच भी प्राइवेट क्लिनिक पर ही निर्भर है।
पैथोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच प्रभावित : डीएमसीएच के पैथोलॉजी व माइक्रोबाॅयाेलाॅजी विभाग में करीब 12 जांच बंद है। पैथोलॉजी में यूरीन, बोनमैरो, सीबीसी, लिवर, किडनी, थायराइड जांच मार्च से ही बंद है। माइक्रोबाॅयाेलाॅजी विभाग में हेपेटाइटिस बी व सी ब्लड ग्रुप जांच, विडाल टेस्ट, मलेरिया जांच बंद है। मार्च से पहले अस्पताल में होती थी। वहीं ईएनटी विभाग में कान से सुनाई देने का पता लगाने वाली ऑडियोलॉजिस्ट जांच टेक्नीशियन के अभाव में ढाई साल से बंद है।

3558 लोगों का निर्धारित था लक्ष्य, लेकिन मात्र 991 लाभुकों को ही लगेे कोरोना टीका

जिले में बुधवार को 3558 की जगह पर मात्र 991 लाभुकों को ही कोरोना वैक्सीन दी गई। यानि जिले के 26 टीका केंद्रों पर मात्र 28 प्रतिशत डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों वैक्सीन ले सके। डीएमसीएच में 89 स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन लिया। कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 20, अलीनगर 30, पीएससी बहादुरपुर 30, पीएससी बहेड़ी 90, बेनीपुर 80, बिरौल 80, सदर 70, घनश्यामपुर 10, गौड़ाबौराम 14, हायाघाट 48, हेरिटेज हॉस्पीटल 70, पीएससी जाले 40, केवटी 40, पीएससी कुशेश्वर स्थान 20, मनीगाछी पीएससी 50, पारस हॉस्पीटल 50, प्रसाद पोलिया क्लीनिक 50, आरबी मेमोरियल अस्पताल 20 लोगों को टीका लगा।

टेक्नीशियनों को कोरोना जांच से अब वापस करेंगे

पहले कोरोना जांच के लिए सैंपल अधिक आ रहे थे। इसके कारण दूसरे विभाग से भी टेक्नीशियन लिया गया। चुकी अब जांच कम हो रहे हैं, तो वहां से टेक्नीशियन बुला लिया जाएगा। ताकि अन्य जांच हो सके। लेकिन इस बात का ध्यान भी रखना है कि कोरोना जांच प्रभावित नहीं हो सके।
-डॉ. केएन मिश्रा, प्रिंसिपल, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल

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