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सीटीईटी एक्जाम:पहली पाली में 12742 और दूसरी पाली में 8969 ने दी परीक्षा

दरभंगा5 घंटे पहले
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  • 4387 परीक्षार्थियों ने छोड़ दी परीक्षा, शहर में बनाए गए कुल 41 केंद्र

सीबीएसई की ओर से आयोजित सीटीईटी की 14वीं पात्रता परीक्षा में शहर के सभी 41 केंद्रों पर दोनों पालियों में शांतिपूर्ण सम्पन्न हुई। पहली पाली में पेपर-1 में प्राथमिक वर्ग के 15384 में से 12742 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। 2642 अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में पेपर-2 में 6 से 8 वर्ग के 10714 में से 8969 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। 1745 अनुपस्थित रहे। सिटी को-ऑडिनेटर डॉ. मधुरिमा सिन्हा ने बताया कि सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्वक सम्पन्न हुई। प्रशासनिक चुस्ती एवं कड़ाई के कारण किसी भी केंद्र पर कदाचार की सूचना नहीं मिली है।

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