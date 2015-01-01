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चिह्नित किए गए:चुनाव के मद्देनजर 274 भेद्य टोला चिह्नित किए गए

दरभंगाएक घंटा पहले
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विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 274 टोला को भेद्य टोला के रूप में चिह्नित किया गया है। वहीं, 1339 ऐसे लोगों को चिह्नित किया गया जो इन गांव के कमजोर तबके मतदाताओं को डरा धमका सकते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इन टोलों, गांवों में विश्वास बहाली उपाय के अन्तर्गत जिला पुलिस बल एवं सीएपीएफ बलों द्वारा भ्रमण-फलैग मार्च किया जा रहा है। लोगों को पुलिस द्वारा सुरक्षा मूलक तैयारियों को लेकर आश्वस्त किया जा रहा है। उन्हें महत्वपूर्ण सम्पर्क नम्बरों की जानकारी दी जा रही है। ताकि आवश्यकता होने पर सूचना दे सकें। यह जानकारी एसएसपी बाबू राम ने दी है।

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