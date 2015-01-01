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गोलियां बरामद:जनवरी से अब तक 32 आर्म्स और 151 गोलियां बरामद हुई

दरभंगाएक घंटा पहले
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पहली जनवरी 2020 से अभी तक अवैध आर्म्स 32, गोली 151 बरामद हुई। पहली जनवरी 3 नवम्बर तक जब्त शराब की मात्रा 72305 लीटर। दर्ज कांड की संख्या-1022 है। शराब के कांड में गिरफ्तारी की संख्या-1368 है। जिले में कुल शस्त्र अनुज्ञप्ति की संख्या-1251 है। इसमें सत्यापन 1222 का हुआ। जमा है संख्या 379। सभी अनुज्ञप्ति धारियों ने अपने शस्त्र का सत्यापन करा लिया गया है। वहीं, 29 लोग अभी तक अपने शस्त्र का सत्यापन नहीं कराए हैं।

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