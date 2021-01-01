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टीका:470 लोगों को दिया गया काेराेना से बचाव का टीका

दरभंगाएक घंटा पहले
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पिछले दस महीने की लंबी प्रतीक्षा के बाद कोविड-19 के विरुद्ध कोविड शील्ड वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। 25 जनवरी से प्रारंभ हुए इस वैक्सीनेशन के तहत स्थानीय एएनएम कॉलेज में अभी तक 470 चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी, आशा कार्यकर्ता, सेविका व सहायिका काे टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य प्रबंधक रीना कुमारी ने बताया कि 25 जनवरी को उत्सवी माहौल में टीकाकरण का कार्य प्रारंभ किया गया।

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