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गिरफ्तारी:मारपीट व चोरी मामले में 5 गिरफ्तार, भेजे गए जेल

दरभंगाएक घंटा पहले
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फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जिले में चलाए जा रहे अभियान में मंगलवार की रात केवटी थाना की पुलिस ने चोरी मामले में प्राथमिकी नामजद अभियुक्त बिस्फी मधुबनी के खैरीवास गांव निवासी मो. शाहीद, मो. मेराज को को गिरफ्तार किया है। वहीं, बहेड़ा थाना की पुलिस ने मारपीट और जानलेवा हमला आदि संबंधित मामलों में प्राथमिकी नामजद अभियुक्त मकरपुर निवासी उदय चैधरी, इन्द्रमोल चौधरी को गिरफ्तार किया है। उधर, विवि थाने की पुलिस ने चोरी और चोरी का सामान बरामदगी मामले में पंजाब के अमृतसर के खतलरा क्षेत्र के मौरीमेगा के मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है।

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