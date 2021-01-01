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हायाघाट पीएचसी:अाबादी 1.95 लाख और डाॅक्टर सिर्फ 4, रोज इलाज के लिए अाते हैं 150 से 200 मरीज, महिला डॉक्टर ही नहीं

दरभंगाएक घंटा पहले
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  • जर्जर है अस्पताल भवन, नहीं कराई जाती मरम्मत, मरीजों को सभी दवाएं भी नहीं मिलती

प्रखंड में आज भी सरकारी दावों के बाद भी स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव है। 6 बेड वाले जर्जर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट पर करीब 1 लाख 95 हजार की आबादी निर्भर है। इस केंद्र पर 4 डॉक्टर सहित 44 स्वास्थ्यकर्मी ही हैं। वहीं महिला डॉक्टर यहां पदस्थापित नहीं है। इसी वजह से एएनएम की बदौलत गर्भवतियाें का प्रसव कराया जाता है। यहां फीमेल वार्ड एटेंडेंट एवं 3 फार्मासिस्ट का पद कई वर्षों से रिक्त है। नवजात के इलाज की बात आती है तो लोगाें काे डीएमसीएच जाना पड़ता है। महिला चिकित्सक नहीं होने से मां एवं नवजात काे यहां काफी परेशानी हाेती है। यहां मरीजों को पर्याप्त मात्रा में दवाएं नहीं मिल पाती हैं। कुछ दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ती है। ओपीडी में 50 एवं इनडोर में 34 की जगह 28 तरह की ही दवाएं मिल पाती हैं।

तकरीबन 150 से 200 की संख्या में रोज मरीज यहां इलाज के लिए आते हैं। महिला मरीज की संख्या ज्यादा होने से सुबह से ही काफी भीड़ जमा रहती है। हायाघाट प्रखंड के अलावा हनुमाननगर, वारिसनगर, चकवा, भरवारी, हथौड़ी कोठी, रामभद्रपुर, कल्याणपुर, बेता बासडीह के लोग 30 किलोमीटर से अधिक लंबी दूरी तय कर यहां इलाज कराने आते हैं। जानकारी के मुताबिक जर्जर भवन में मरीजों का इलाज किया जाता है। भवन में चारों तरफ दरार पड़ी हुई है। साथ में प्लास्टर टूट टूट कर गिरते रहता है। दो चापाकल खराब है। 3 वर्तमान में काम रहे हैं। शौचालय में गंदगी भड़ी पड़ी रहती है। 4 शौचालय में से 2 शौचालय चालू हालत में हैं। सफाई कर्मी ललिता बताती हैं कि 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। स्वास्थ्य कर्मी एवं डॉक्टरों का कोई परामर्श केंद्र भी नहीं है। जिसमें काम करने में कर्मियों एवं नर्सों को काफी फजीहत झेलनी पड़ती है। लिपिक कार्यालय जर्जर भवन में चलता है।

हायाघाट बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहां इलाज हाेनी चाहिए
इलाज के लिए आए सिरनिया गांव के मो. शहनेबाज ने बताया कि डॉ.साहब ने दवा लिख दी। तीन दवा मिली बाकी बाहर से खरीदनी पड़ी है। कोयलाकुंड निवासी भकलु महतो ने बताया कि बेटी उषा के इलाज कराने आए हैं। चेकअप कर दो दवा दी गई ,इसके अलावा बाहर से दवा खरीदनी पड़ी। समाजसेवी उप प्रमुख फखरे आजम, सिरनिया पूर्वी रुस्तमपुर पंचायत के मुखिया संतोष पासवान, रसूलपुर पंचायत के मुखिया पति डॉ. अब्दुल रब, भारतीय एकता संगठन के राष्ट्रीय सचिव तहसीन आलम, रालोसपा के प्रखंड अध्यक्ष शत्रुघ्न यादव, लोजपा नेता रणधीर झा, विकास कुमार सिंह, पूर्व प्रमुख अशोक कुमार सिंह, रामनरेश पासवान, अनुरुद्ध यादव, राजेश यादव ने बताया कि हायाघाट क्षेत्र काफी बड़ा है। यहां इलाज की बेहतर व्यवस्था हाेनी चाहिए।

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