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मामला दुर्व्यवहार का:आरोपी सिपाही ने महिला सिपाही को दी धमकी, कहा- केस उठा लो, वर्ना गर्दन काट पुलिस लाइन में टांग दूंगा

दरभंगा5 घंटे पहले
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  • आरोपित के धमकाने से फिर तूल पकड़ा मामला, थानाध्यक्ष से शिकायत

महिला सिपाही के साथ फिर से दुर्व्यवहार कर केस उठाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इसको लेकर पीड़ित महिला सिपाही ने लहेरियासराय थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दी है। मालूम हो कि पुलिस केंद्र लहेरियासराय की महिला सिपाही नेहा कुमारी ने आवेदन में स्पष्ट किया है कि वे शनिवार की शाम 8 बजे ड्यूटी से लौट सामग्री की खरीदारी के लिए बाजार गई। इसी क्रम में लाइट हाउस के पास पीछे से पुलिस केंद्र के सिपाही रागीव आलम खां अचानक उन्हें रोक कर कहने लगा कि हम पर जो केस की हो उसे उठा लो। ऐसा नहीं करने पर तुम्हारी हत्या कर देंगे। यह सुनकर उन्होंने डर से रॉयल चिकेन दुकान के अंदर घुस गई। उसके बाद रागीव उक्त चिकेन दुकान के अंदर आकर गाली-गलौज करते हुए फैट-मुक्कों से मारते हुए कहने लगना कि गर्दन काटकर पुलिस लाइन में टांग देंगे। देखेंगे कि डिपार्टमेंट का कौन तुम्हें बचाता है।
गश्ती दल ने पीड़िता को इलाज के लिए पहुंचाया
महिला सिपाही ने घटना की जानकारी थानाध्यक्ष को दी। उसके बाद पुलिस गश्ती दल की मदद से वह इलाज करवाने के बाद थाना में आवेदन की है। मालूम हो कि इससे पूर्व भी रागीव आलम ने उक्त महिला सिपाही के साथ मारपीट व गाली गलौज की घटना को अंजाम दिया था। लहेरियासराय थानाध्यक्ष हरि नारायण सिंह ने कहा कि मामले को लेकर छानबीन कराई जा रही है।

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