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मतदान:नाराज लोगों ने 12:40 से शुरू किया मतदान

दरभंगाएक घंटा पहले
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बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले कुशोथर गांव स्थित दो स्कूलों में बने 4 बूथों के मतदाताओं ने डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम एवं एसएसपी बाबू राम के आश्वासन के बाद वोट डालने के निर्धारित समय 7 बजे से करीब 5.40 घंटे के बाद यानी दिन के 12.40 बजे से मतदान करना शुरू किया। मालूम हो कि इस गांव के लोग गांव स्थित प्लस टू बापू स्मारक उच्च विद्यालय एवं स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर भवन के निर्माण की मांग को लेकर आंदोलित हैं। वर्ष 2019 में हुए लोक सभा चुनाव में भी वोटरों ने वोट बहिष्कार की घोषणा की थी। बाद में प्रशासनिक आश्वासन पर वोट पड़े। विधानसभा चुनाव में भी वोटरों ने वोट बहिष्कार को लेकर प्रशासन को सूचना दे दी थी। लोगों का कहना था कि जर्जर भवन के कारण न तो बच्चों को शिक्षा मिलती और न ही रोगियों का समुचित इलाज होता है।

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