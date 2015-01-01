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चिंता बढ़ाई:मुस्लिम बाहुल्य मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में दिखी उदासीनता

दरभंगाएक घंटा पहले
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  • वोटरों की उदासीनता ने किसी को खुश किया ताे किसी की चिंता बढ़ाई

दरभंगा शहरी विधानसभा के मुस्लिम बाहुल्य मतदान केंद्रों का नजारा इस बार के चुनाव में कुछ अलग दिखा। पहले जहां सुबह होते ही मतदाताओं की भीड़ लग जाती थी, इस बार ऐसा नजारा नहीं दिखा। मतदाताओं की उदासीनता ने किसी को खुश कर दिया ताे किसी की चिंता बढ़ा दी है। शहर के मुस्लिम बाहुल्य मतदान केंद्रों में से दो-चार को छोड़कर कहीं भी 10 से अधिक वोटर की कतार बड़ी मुश्किल से दिखी। कई मतदान केंद्रों पर तो वोटरों को मतदान के लिए लाइन भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। दुमदुमा मोहल्ला के यतीमखाना और इमामबाड़ी मध्य विद्यालय के मतदान केंद्रों पर 4780 वोटर में से 3 बजे तक 2365 ही वोट डाले थे।

करमगंज में वोटरों को कतारबद्ध होने की जरूरत नहीं पड़ी

मिल्लत कॉलेज के बूथ नंबर 212 व 213, सीएम कॉलेज के बूथ नंबर 177 व 178, मदरसा हमीदिया के बूथ नंबर 181, 181ए व 182 मध्य विद्यालय बीबी पाकड़ के बूथ नंबर 210 व 211 और मध्य विद्यालय उर्दू करमगंज के बूथ नंबर 220 व 221 पर मतदाताओं को कतारबद्ध होने की जरूरत नहीं पड़ी। इन बूथों पर सुबह से ही लोग आते रहे और आसानी से वोट डालते रहे। 3 बजे तक इन केंद्रों पर औसतन 36 से 38 फीसदी तक ही वोट डाला जा सका। 12 से 2 बजे के बीच तो कई केंद्रों पर बिलकुल सन्नाटा छाया रहा। हालांकि बाकरगंज मोहल्ला में केके लाल मध्य विद्यालय के बूथ नंबर 263, 264 और 265 में इन केंद्रों से ज्यादा भीड़ देखने को मिला। यही हाल बाकरगंज के ही खर्गा मध्य विद्यालय के बूथ नंबर 261, 261A औैर 262 में भी मतदान करने वाले कतारबद्ध दिखे। यहां भीड़ देखने को नहीं मिली।

सुबह में दिखी वोटरों की लंबी लाइन

लहेरियासराय के एमकेपी विद्यापति हाई स्कूल में मतदान की शुरूआती दौड़ में वोटरों की लाइन लगानी पड़ी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया मतदाताओं की संख्या कम होती गई। 2 बजे के बाद एक बार फिर से लाेगों को मतदान के लिए कतारबद्ध होना पड़ा। इन सभी पोलिंग बूथों के पीठासीन पदाधिकारियों की दी गई जानकारी के अनुसार मॉक पोल की शुरूआत पौने 6 बजे से साढ़े 6 तक किया गया। इन केंद्रों पर लोगांे ने निर्धारित 7 बजे से वोट डालना आरंभ कर दिया था। नगर निगम के आदर्श मतदान केंद्र संख्या 180ए पर 3 बजे तक 541 में से 247 लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं मूसा साह मध्य विद्यालय बूथ नंबर 134, 134ए और 135 मतदाताओं की भीड़ नहीं दिखी। वहीं मतदान केंद्र संख्या 136, औैर 136ए पर 10 से 15 लोगों को वोट डालने के लिए लाइन में इंतजार करना पड़ा।

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