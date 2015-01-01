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मुरारी बने नजीर:पिता की उतरी पहन वोट देने के लिए पहुंचे

दरभंगाएक घंटा पहले
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लोकतंत्र के महापर्व की में वोटरों की ग्रामीण इलाकों से सटा बूथ उत्सवी और मतदान के अधिकार का फर्ज का एहसास कराता दिखा। कबिलपुर व्यापार मंडल बूथ नं. 283 पर कबिलपुर के स्व. डाॅ. राम चन्द्र झा के पुत्र व्यवसायी मुरारी झा दो दिनों पूर्व हुए पिता के निधन को लेकर उतरी पहन कर वोट डालने पहुंचे थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पिता का निधन के दाहसंस्कार व क्रियाक्रम को देखना है मगर पांच वर्षों में एक बार आने वाले इस पर्व को गवाना नहीं चाहते हैं। यह अधिकार ही नहीं फर्ज है कि सरकार बनाने का हिस्सा अपने वोट से बने। वहीं, महीप नारायण स्कूल में बने बूथ नं. 281 पर गर्भवती महिला सुमन सोनी ने कहा कि मतदान के अधिकार को गवाना नहीं चाहते हुए यहां तक आना पड़ा। यह चुनाव हर व्यवस्था से जुड़ा है।

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