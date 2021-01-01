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दीपक चौरसिया हत्याकांड:चार आरोपियों में तीन के घर की हुई कुर्की-जब्ती

दरभंगाएक घंटा पहले
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फेकला ओपी अन्तर्गत अंदामा गांव के दीपक हत्याकांड के आरोपियों के घर बुधवार को एसएसपी बाबू राम की मौजूदगी में कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की गई। सिटी एसपी, एसडीपीओ, और सर्किल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पतंजलि योगपीठ के मीडिया प्रभारी हत्या मामले में 22 दिन बाद अंदामा गांव के तीन आरोपी के घरों की कुर्की-जब्ती हुई। मालूम हो कि 7 जनवरी को बसतपुर पंचायत अंतर्गत कोकट गांव निवासी प्रमोद भगत के 22 वर्षीय पुत्र दीपक चौरसिया भोज खाने के लिए बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही गांव गया था। जहां से देर शाम करीब 8 बजे घर लौट रहा था। इसी क्रम में फेकला ओपी अंतर्गत अंदामा गांव के वीरेंद्र सिंह के घर के निकट ग्रामीणों ने उसे देखा था। उसी दिन से दीपक चौरसिया लापता हो था।

जिसके बाद 8 तारीख की सुबह उसके परिजनों ने फेकला ओपी पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। गायब होने के 5 दिन बाद 12 जनवरी को हायाघाट थाना क्षेत्र के हथौड़ी कोठी से नदी में शव मिला था। कुर्की-जब्ती में दरभंगा के एसएसपी बाबू राम ने नेतृत्व में सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद, सदर एसडीपीओ अनोज कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर सुबोध चौधरी, बहादुरपुर थाने के इंस्पेक्टर इंचार्ज सुबोध ठाकुर, फेकला ओपी प्रभारी, शमशाद खान, पतोर ओपी प्रभारी वरुण गोस्वामी, सोनकी ओपी की पुलिस के साथ दंगा नियंत्रण पुलिस भी थी।चारों आरोपियों के नाम जारी है कुर्की-जब्ती वारंट : दीपक चौरसिया मामले में फेकला ओपी की पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध न्यायालय से कुर्की-जब्ती का वारंट प्राप्त किया था। जिसमें अंदामा गांव निवासी चिंटू सिंह, संजय सिंह, राजनाथ सिंह और मुजफ्फरपुर जिले के विकास कुमार के नाम से न्यायालय से वारंट मिलने के बाद कुर्की-जब्ती पुलिस की ओर से की गई है।

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