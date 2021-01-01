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कुर्की-जब्ती:हत्यारोपी नैयर व फैसल के घरों की कुर्की-जब्ती

दरभंगा सदर5 घंटे पहले
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सदर थाने की छोटाईपट्टी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मो कैसर की हत्या के फरार आरोपी लोआम निवासी मो तौकीर के पुत्र मो नैयर और मो फैसल के लम्बे दिनों से फरार रहने के कारण उनके घरों की कुर्की जब्ती रविवार को सदर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में किया। कुर्की करवाने के लिए भारी संख्या में महिला एवं पुरुष पुलिस बल थे। सदर थाना अध्यक्ष शशिकांत सिंह ने बताया कि लंबे समय से दोनों फरार थे।

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