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खेलकूद:बीसीसी तुमौल की टीम ने 185 रन बनाकर मैच जीता

दरभंगा5 घंटे पहले
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प्रखंड क्षेत्र के तुमौल गांव स्थित ग्रीन पार्क स्टेडियम खेल मैदान में स्व. विद्यानंद सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ अलीनगर विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी संजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह जीप सदस्य दीपक कुमार मिश्र ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर किया। पहले दिन का मैच इस बीसीसी तुमौल बनाम मून स्टार क्रिकेट क्लब पाली के बीच खेला गया। जिसमें तुमौल ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवर में 185 का विशाल स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर बनाया। जिसके जवाब में मून स्टार क्रिकेट क्लब की टीम ने 10 ओवर में 68 रन पर ही सिमट गई। मैन ऑफ द मैच तुमौल के मोनू सिंह को दिया गया। जिन्होंने 81 रन बनाया। मौके पर रामसेवक सिंह, चंदेश्वर सिंह, सुरेश यादव, अशोक सिंह, गंगेश सिंह आदि मौजूद थे।

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