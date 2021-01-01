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लड़की ने प्रेमी के आंगन में पहनाई वरमाला:2 दिन पहले प्रेमी संग भागी थी, शादी से ना-नुकुर कर रहे लड़केवालों को पंचायत के आगे झुकना पड़ा

दरभंगा27 मिनट पहले
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लड़के के गले में वरमाला डालती लड़की। - Dainik Bhaskar
लड़के के गले में वरमाला डालती लड़की।
  • दरभंगा की लड़की मधुबनी के लड़के संग भागी थी
  • पंचायत के फैसले के बाद हुआ दोनों का गठबंधन

आमतौर पर हर शादी में लड़का लड़की के घर बारात लेकर जाता है और उसके गले में वरमाला डालता है। लेकिन, दरभंगा की एक लड़की ने अपने प्रेमी को उसके ही आंगन वरमाला पहना दी। घटना मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र स्थित सिंधिया गांव की है। मंगलवार को यह अनोखी शादी लड़के के घर के आंगन में नाटकीय ढंग से संपन्न हुई, वह भी पंचायत के फैसले के बाद।

2 दिन पहले यानि कि सोमवार रात कमतौल थाना क्षेत्र के टेकतार गांव निवासी एक लड़की अपने प्रेमी संग भागकर उसके घर (मधुबनी जिले के सिंघिया गांव) चली गई। लड़की के घरवालों को पता चला तो उन्होंने लड़केवालों से संपर्क किया। पहले तो लड़केवालों ने इस घटना से अनभिज्ञता जताई। कुछ देर लड़केवालों लड़की के भागकर आने की बात स्वीकार करते हुए उसे वापस उसके घर भेजने की बात कह डाली।

लड़कीवाले 20-20 लोगों के साथ पहुंचे लड़के के घर

लड़की के चाचा नवल किशोर झा ने बताया कि लड़के वाले पहले तो उनकी लड़की को भगाने की घटना से ही इनकार कर रहे थे। कुछ देर बाद जब स्वीकार किया तो लड़की को वापस उसके घर भेजने की बात कहने लगे, जिससे हमलोग परेशान हो गए। इसके बाद गांव के 20-25 लोगों के साथ लड़के के घर पहुंचे। वहां पंचायत बुलाई गई। काफी देर तक इनकार करने के बाद आखिरकार लड़के वालों ने पंचायत के फैसले को स्वीकार कर लिया। सबकी सहमति से लड़की ने अपने प्रेमी के घर के आंगन में ही उसे वरमाला पहनाई।

लड़की ने पिता मुंबई में रहते हैं, चाचा करते थे देखभाल

यह शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल लड़की अपनी एक बहन के साथ अपने चाचा के घर रहती थी। उसकी मां का निधन हो गया है, जबकि उसके पिता मुंबई रहते हैं। और उन्होंने दूसरी शादी कर लड़की को अपने से अलग कर रखा है। ऐसे में लड़की के अभिभावक के रूप में उसके चाचा ही उसकी देखभाल करते थे।

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