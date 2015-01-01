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गिरफ्तारी:लोडेड पिस्टल के साथ बाइक सवार धराया

दरभंगा4 घंटे पहले
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बहेड़ा थाना क्षेत्र के जयंतीपुर दाथ चौक के समीप गुरुवार काे पुलिस ने वाहन चेकिंग के दाैरान बाइक पर सवार एक व्यक्ति काे लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। जबकि बाइक चला रहा व्यक्ति माैका देखते ही बाइक लेकर फरार हाे गया। थानाध्यक्ष ब्रह्मदेव सिंह ने बताया कि जयंतीपुर दाथ चौक के समीप सघन वाहन चेकिंग चल रहा था। बाइक पर सवार दो व्यक्ति बेनीपुर से बिरौल की अाेर जा रहे थे। पुलिस काे बाइक सवार काे रुकने के लिए कहा।

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