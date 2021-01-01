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दुर्घटना:सीटीईटी का एग्जाम देने आ रहे चकवा के युवक की सड़क दुर्घटना में मौत

दरभंगा5 घंटे पहले
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  • हायाघाट थाना क्षेत्र के धोबोपुर बंसारा नवटोलिया मेन रोड पर हुआ हादसा

हायाघाट थाना क्षेत्र की धोबोपुर बंसारा नवटोलिया मुख्य सड़क पर एक पिकअप वैन व मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई। इसमें बाइक सवार चकवा गांव के रामलखन सिंह की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक रामलखन चकवा गांव से दरभंगा में सीटीईटी का एग्जाम देने जा रहा था। वहीं सड़क की दूसरी तरफ से हथौड़ी के रास्ते तेज रफ्तार पिकअप वैन के साथ दोनों में आपसी भिड़ंत हो जाने से उसे काफी चोट लगने के कारण इसी दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिकअप वैन को जब्त कर लिया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। घटना की पुष्टि थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर ने की।

निर्माण मजदूर की पिकअप दुर्घटना में मौत

बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन (सम्बद्ध ऐक्टू) दरभंगा के राज मिस्त्री का काम करने वाले पंडासराय निवासी भरत सहनी का काम से लौटते वक्त राम नगर श्रम कार्यालय के निकट दो दिनों पूर्व यानी शुक्रवार की देर शाम पिकअप से दुर्घटना हो गया। जिसके बाद उन्हें डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। जहां से डॉक्टरों ने पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया और वहां रविवार की सुबह उनकी मौत हो गई। शव को वापस दरभंगा लाने के बाद थाना और सीओ बहादुरपुर को सूचित किया गया। थाना ने शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है।

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