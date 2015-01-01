पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मतदान:वाेटराें के स्वागत में खड़े रहे स्काउट एंड गाइड के बच्चे

दरभंगाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • आदर्श बूथ : 514 वोटरों में 43 ने किया मतदान

लोकतंत्र के महापर्व का दरभंगा वासियों ने जमकर आनंद लिया। शनिवार को तीसरे चरण के लिए हुए मतदान में जिले के पांच विधानसभा क्षेत्र में मतदान हुए। जिला प्रशासन की ओर से भयमुक्त व निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। सभी विधानसभा क्षेत्र में एक-एक आदर्श मतदान केंद्र व महिला मतदान केंद्र बनाए गए थे। जहां कुछ बूथों पर लंबी-लंबी कतार दिखी वहीं कुछ बूथों पर नाम मात्र के वोटर दिखें। सुबह में मतदान की गति धीमी रही लेकिन ज्यों-ज्यों दिन चढ़ता गया मतदान के प्रतिशत का ग्राफ भी बढ़ता गया।

आदर्श मतदान केंद्र आईटीआई रामनगर : जिला मुख्यालय से महज डेढ़ किमी की दूरी पर स्थित बहादुरपुर विस क्षेत्र में आईटीआई रामनगर में आदर्श मतदान केंद्र व महिला मतदान केंद्र बनाए गए थे। बूथ के प्रवेश द्वार पर राज हाई स्कूल के स्काउट एंड गाइड के 15 छात्र व 12 छात्राएं वोट करने की अपील वाली तख्ती लिए मतदाता के स्वागत में खड़े थे। वहीं महिला मतदान केंद्र संख्या 241 पर महिला मतदान कर्मी डटे हुए थीं। पीओ अम्बिका कुमारी, पी वन अनुराधा कुमारी, पी टू बेबी कुमारी व पी थ्री किरण देवी की देखरेख में सुबह 9.30 मिनट तक 514 वोटरों में 43 वोटर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें