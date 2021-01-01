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आयोजन:सिविल सर्जन ने सदर पीएचसी में तीन माह की बच्ची को पिलाई पोलियो खुराक, 5 दिवसीय अभियान शुरू

दरभंगा5 घंटे पहले
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  • 4 फरवरी तक चलेगा अभियान, जन्म से 5 वर्ष तक के 67,0126 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का रखा गया लक्ष्य

राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर रविवार को पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम 4 फरवरी तक चलाया जाएगा। साथ ही एक दिन जो बच्चे किसी कारण दवा पीने से छूट जाएंगे, वैसे बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सदर में रविवार को जिला स्तरीय पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत सिविल सर्जन डॉ. संजीव कुमार सिन्हा ने 3 माह के बच्ची को पोलियो खुराक पिलाकर की। इस कार्यक्रम में एसीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार, डीआईओ डॉ. एके मिश्रा, डीभीबीडीओ डॉ. जेपी महतो, डीपीएम विशाल कुमार सिंह, एसएमओ डॉ. बसवराज, यूनिसेफ एसएमसी शशि कांत सिंह, ओंकार चन्द्र, बीएचएम रेवती रमण, बीसीएम नीतेश सहाय, संजय कुमार व एएनएम आशा आदि उपस्थित थे।

सिविल सर्जन डॉ. संजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि पल्स पोलियो कार्यक्रम में 1742 टीका कर्मी लगाया गया है। 174 ट्रांजिट टीम जो रेलवे स्टेशन व बस स्टेंड व चोक चौराहे पर दवा पीलाएंगे। ईट भट्ठा पर काम करने वाले व दूर-दराज जगहों पर रहने वाले बच्चे के लिए 58 मोबाइल टीम को लगाया गया है। इस कार्य में 646 पर्यवेक्षक को लगाया गया है। इसके लिए 136 सब डिपो बनाया गया है। पल्स पोलियो कार्यक्रम में 70,3969 घर-घर जाकर जन्म से 5 वर्ष तक उम्र के 67,0126 बच्चों को पोलियो का खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके लिए सभी कर्मियों का प्रशिक्षण किया जा चुका है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि एक भी लक्षित बच्चा पोलियो खुराक से वंचित नहीं होने पाए। बीडीओ ने की पोलियो अभियान की शुरुआत| हनुमाननगर। बीडीओ सुधीर कुमार ने रविवार को उखड़ा चौक पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। यह कार्यक्रम 31 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो अभियान का हुआ शुभारंभ
सिंहवाड़ा| सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहवाड़ा में राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. प्रेमचंद प्रसाद ने किया। डॉ. प्रेमचंद प्रसाद ने इस अभियान में शामिल सभी कर्मी को निर्देश उन्होंने नवजात बच्चों पर विशेष रूप से नजर रखने का निर्देश दिया गया। सभी बच्चों को दो बूंद दवा पिलाने के बारे में बताया गया। साथ ही अभियान में एक भी बच्चा छूटे नहीं, इसके लिए सभी दल के कर्मी को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर हेल्थ मैनेजर विजय कुमार, बीएमसी यूनिसेफ राकेश पांडे, बीसीएम अरुण कुमार सहित अभियान में शामिल दल के कर्मी मौजूद थे।

प्रत्येक दिनों के कार्यक्रम की समीक्षा प्रखंड स्तर व जिला स्तर पर संध्याकालीन बैठक में की जाएगी
डीआईओ डॉक्टर एके मिश्रा ने कहा कि यह कार्यक्रम दिनांक 17 जनवरी से पहले से तय था, परंतु कोविड टीकाकरण के कारण देरी हो गई। प्रत्येक दिनों के कार्यक्रम की समीक्षा प्रखंड स्तर एवं जिला स्तर पर संध्याकालीन बैठक में की जाएगी। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि जन्म से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो खुराक अवश्य पिलाएं। कोरोना महामारी को देखते हुए सभी कर्मी को मास्क, ग्लब्स एवं सेनेटाइजर उपलब्ध कराए गए हैं।
केवटी में सीओ ने की पोलियो अभियान की शुरुआत| पांच दिवसीय पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत केवटी प्रखंड क्षेत्र में रविवार से किया गया। इसका शुभारंभ सीओ अजीत कुमार झा ने सीएचसी केवटी परिसर में नवजात को खुराक पिलाकर किया। मौके पर एमओआईसी डॉ. निर्मल कुमार लाल, बीसीएम प्रमोद कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक दीपक कुमार, ब्रजमोहन चौधरी, दिगंबर यादव, यूनिसेफ के गणेश आचार्य आदि लोग मौजूद थे।

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