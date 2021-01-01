पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जागरूकता:स्कूली बच्चों को पढ़ाया गया स्वच्छता का पाठ

दरभंगाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

स्वच्छ गांव हमारा गौरव अभियान के तहत राघोपुर पूर्वी पंचायत के उत्क्रमित मध्य उर्दू विद्यालय नजरा में बुधवार को स्कूल के बच्चों के बीच चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला संसाधन सेवी अमित कुमार ने बच्चों को हाथ धोने से दूर होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया। मौके पर बीडीओ मनोज कुमार राय, पंचायत के मुखिया मो. रजी आलम, वार्ड सदस्य, प्रखंड समन्वयक नैयर कादिर और प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार महतो भी थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser