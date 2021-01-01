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शिकायत:भवन निर्माण विभाग के खिलाफ की शिकायत

दरभंगा5 घंटे पहले
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भवन निर्माण विभाग में घोर अनियमितता के संबंध में रविवार को राजद के जिला उपाध्यक्ष रामाशंकर सहनी की ओर से पहल कर इस मामले में एक आवेदन डीएम को दिया गया। जिसमें कहा गया कि भवन निर्माण विभाग में घोर अनियमितताएं हैं। विभाग के करीब करीब सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी विभाग को लूट खसोट का अड्डा बनाए हुए हैं। कार्य के नाम पर अपने चहेते संवेदकों से मोटी रकम कमीशन के तौर पर लेकर कार्य आवंटित किया जाता है। जिससे सरकारी राजस्व की भारी क्षति होती है। आवेदन के साथ कई बिंदुओं को अंकित किया गया है। जिसकी जांच निहायत ही जरूरी है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि वर्ष 2020-21 विशेष मरम्मत कार्य के लिए कितने संवेदक सूचीबद्ध हैं। सूचीबद्ध संवेदक को वर्ष 2020-21 में कौन-कौन सा कार्य आवंटित है और कितने राशि का आदि बिंदुओं पर को लेकर शिकायत की गई है।

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