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जायजा:अहिल्यास्थान से गौतमकुंड सड़क का निर्माण कार्य शुरू

दरभंगाएक घंटा पहले
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  • कार्यपालक अभियंता ने निर्माण का लिया जायजा

क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक व ऐतिहासिक पर्यटक स्थल अहिल्यास्थान से गौतमकुंड एवं कमतौल से अहिल्यास्थान जाने वाली दो अति महत्त्वपूर्ण सड़कों का निर्माण अगले साल बारिश से पहले कर लिया जाएगा। ये बातें पथ प्रमंडल दरभंगा के कार्यपालक अभियंता पवन कुमार सिंह ने बताया। उन्होंने बताया कि गुरुवार से अहिल्यास्थान से गौतमकुंड तक जाने वाली सड़क की ढलाई अहिल्यास्थान से शुरू कर दिया गया है। बाढ़ के मद्देनजर इस सड़क को और ऊंची व मजबूत की जाएगी। खिरोई नदी पर एक हाई लेवल ब्रिज सहित कुल 12 पुल पुलिया का निर्माण किया जाएगा।

अहिल्यास्थान से गौतमकुंड (नरौछ) तक 23 करोड़ 84 लाख पैंतीस हजार की लागत से करीब 5.95 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जानी है। ठेकेदार को एकरारनामा के तहत नवंबर 2021 तक इस सड़क निर्माण को पूर्ण कर लिया जाना है। वहीं कमतौल से अहिल्यास्थान तक करीब तीन किलोमीटर लंबी सड़क 11 करोड़ 50 लाख की लागत से एकरारनामा के तहत जून 2021 तक कार्य को पूर्ण किया जाना है, जिसके लिए मार्च तक ही कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

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