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आरोप:विभिन्न मुद्दों पर भाकपा ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन

दरभंगाएक घंटा पहले
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  • निचले अधिकारियों पर शिथिलता का लगाया आरोप

दरभंगा में विभिन्न कांडों में निचले पुलिस की शिथिलता के खिलाफ बुधवार को भाकपा (माले) जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने एसएसपी को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि सोनकी ओपी कांड (317/20) सोनकी ओपी पुलिस के द्वारा दर्ज है। जो कि भूमि विवाद से संबंधित है। लेकिन स्थानीय पुलिस व पंच की बात को नहीं सुन रहे हैं। वहीं, नगर थाना कांड संख्या 158/2010 और 168/18 जो कि भूमि विवाद से संबंधित है। जहां दबंगों द्वारा भूमाफिया से साठ-गाठ कर अपहरण से जुड़ा है। इसमें जमीन मालिक रंजन सिंह की कानूनी सुरक्षा की जरूरत है। लेकिन स्थानीय पुलिस दबंगो के पक्ष में काम कर रही है। भाकपा (माले) नेता ने कहा कि स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता के चलते अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। निचली पुलिस प्रशासन भूमि विवाद को सुलझाने में सक्रिय नहीं है। यादव ने एसपी से मांग किया है कि उक्त कांड में अपने स्तर से पहल किया जाए, जिससे कि मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए।

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