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प्रोग्राम प्रकाशित:25 से होगी डिग्री टू की परीक्षा, प्रोग्राम प्रकाशित

दरभंगा2 दिन पहले
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एलएनएमयू में डिग्री टू परीक्षा 2020 का परीक्षा प्रोग्राम प्रकाशित कर दिया गया है। आनर्स पत्रों की परीक्षा 25,28 नवंबर, 1,2,3 व 5 दिसंबर को दो पॉलियों में ग्रुप के हिसाब से ली जाएगी। इसके लिए विषयों को ए से एफ ग्रुप में बांटा गया है। जबकि, सब्सिडियरी एवं जनरल विषयों की परीक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 व 18 दिसंबर को दो पॉलियों में होगी। इस परीक्षा के लिए 4 जिले में 40 केंद्र बनाए गए हैं।

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