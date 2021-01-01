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एफआईआर:प्रेम प्रसंग की आड़ में शारीरिक शोषण कर शादी से किया इंकार, एफआईआर

दरभंगाएक घंटा पहले
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  • पंचायत में नहीं बनी बात तो पीड़िता ने महिला थानाध्यक्ष से लगाई गुहार

शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का एक मामला बुधवार को महिला थाना में दर्ज हुआ। यह मामला जाले थाना क्षेत्र का है। आवेदन में स्पष्ट किया है कि मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र निवासी मो. खलिल के पुत्र मो. रहमत उसके घर आया करता था। वह उसके रिलेशन में आता है। मो. रहमत पीड़िता को पहले प्रेम में फंसाया। उसके बाद वह जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। साथ ही विरोध करने पर शादी करने की बात करने लगा। बीते 20 दिसंबर को रहमत ने पीड़िता को अपने घर ले गया।

घर ले जाने के बाद रहमत शादी का झांसा देकर लगातार पीड़िता से शारीरिक संबन्ध बनाते रहा। फिर जाकर पीड़िता ने रहमत से शादी करने की बात की तो रहमत शादी करने से इंकार करने लगा। जिसके बाद पीड़िता को मारपीट कर घर से 13 जनवरी को भगा दिया। जब वे घर लौटी तो पीड़िता की मां ने कटरा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी पुत्री का इलाज करवाया। पंचायती हुई। मगर पंचों की बात नहीं मानी गई। इस मामले में पीड़िता ने उक्त आरोपित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है।

पंचों के निर्णय को आरोपी ने मानने से कर दिया इनकार

महिला थानाध्यक्ष नुसरत जहां ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं, पीड़िता ने शादी का प्रलोभन देकर युवती से याैनशाेषण करने के मामले को पंचायत में लगाने के बाद भी नहीं बनी बात तो पीड़िता ने महिला थाना में अपने रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि पंचों ने शादी करने का निर्णय सुनाया था। जिसे आरोपी ने नहीं माना।

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