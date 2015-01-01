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दीपावली विशेष:नवादा व पघारी गांव में एक दिन पहले मनाई जाती दिवाली

दरभंगा4 घंटे पहले
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  • गांव के प्रसिद्ध मां जगदम्बा मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है, हर घर के लोग यहां दीपक जलाते हैं

यदि आप बेनीपुर प्रखंड के नवादा गांव एवं बहेड़ी के पघारी गांव दीपावली से एक दिन पहले जाएंगे तो चौंक जाएंगे। क्योंकि, इन दोनों गांवों के लिए उसी दिन दीया जलाकर दीपावली मनाते हैं। पटाखों की आवाज में बच्चे झूमते नजर आएंगे। यानी मुख्य दीपावली से एक दिन पहले ही यहां के लोग घरों को पूरी तरह सजा-संवार लेते हैं। शाम ढलते ही पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठता है। इस बार भी यहां के लोग 14 की जगह 13 नंवबर को ही दीपावली है। इसको लेकर नवादा गांव के प्रसिद्ध मां जगदम्बा मंदिर को भी आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है।

इस गांव में एक दिन पूर्व दीपावली मनाने के पीछे कई ऐतिहासिक प्रमाण हैं। इस गांव में एक दिन पूर्व अर्थात कार्तिक कृष्णपक्ष चतुर्दशी को दीपावली मनाने की परंपरा रही है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शिव का हनुमत अवतार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था। हनुमान मिथिला की बेटी अंजनी के पुत्र थे ,इसलिए मिथिला नरेश के दरबार में इस तिथि को दीपावली मनाई जाती थी। मिथिला के राजा से नवादा गांव के शकुनय वंशीय जमींदारों एवं पघारी के जमींदारों के अच्छे संबंध थे। जि सकारण इन दोनों गांवों में राजदरबार के साथ दीपावली मनाने की परम्परा शुरु हुई ।

शिव का हनुमत अवतार चतुर्दशी को हुआ था, इसलिए यहां इसी दिन दीपावली मनाने की वर्षों से चली आ रही परंपरा

मिथिला नरेश ने विजयोत्सव मनाया था

कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीप जलाकर महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्रीकृष्ण के द्वारा नरकासुर का वध कर बंदी कन्याओं को मुक्त कराने के कारण मिथिला नरेश की ओर से उस दिन को विजयोत्सव के रूप में मनाया जाता रहा।

अलवर्दी खां को मिथिला नरेश ने हराया था

वर्ष 1745 में अलवर्दी खां और बबरजंग के बीच कन्दर्पीघाट में युद्ध हुआ जिसमें मिथिला नरेश नरेन्द्र सिंह ने अलवर्दी खां की मदद की। इस युद्ध में अलवर्दी खां विजयी हुए और तिरहुत को करमुक्त कर दिया गया। बाद में वर्ष 1753 में अलवर्दी खां के सूबेदार रामनारायण ने पांच हजार सैनिकों के साथ नरेन्द्र सिंह के राज पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध 5 से 7 अक्टूबर तक हरिणा गांव में हुआ। मिथिला नरेश की जीत हुई। इस दिन से कार्तिक कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को विजय दिवस के रूप में विजयोत्सव मनाने की परम्परा की शुरुआत हुई । नवादा गांव के जमींदार राजा के बड़े हसबखाह थे और साथ साथ इस तिथि को दीपावली मनाने लगे। जमींदारों की एक दिन पूर्व गांव में और दूसरे दिन अपने मौजे पर जाकर दीवाली मनाने की परम्परा स्थापित हुई। डा. चंद्रमणि झा गीतकार के साथ साथ संगीतकार व साहित्यकार भी हैं

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