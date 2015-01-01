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मताधिकार:आदर्श मवि में डीएम एसएसपी ने डाले वोट

दरभंगाएक घंटा पहले
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लोकतंत्र के महापर्व में आम मतदाताओं के साथ-साथ अधिकारियों ने भी जमकर मतदान किए। जिला मुख्यालय स्थित आदर्श मध्य विद्यालय में मतदान केंद्र संख्या 287 पर डीएम डॉ. त्यागराजन एस एम व उनकी पत्नी नेहा त्यागराजन ने वोट किए। वहीं एसएसपी बाबूराम ने बूथ संख्या 288 क पर मतदान किए। मतदान के बाद डीएम ने कहा कि लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होता हैं। इसमें सभी मतदाताओं को निश्चित रूप से भाग लेना चाहिए। वोटरों की वोट के बल से ही राज्य व देश की विकास का मार्ग प्रशस्त होता हैं। वहीं एसएसपी बाबूराम ने कहा कि पूरे जिला में भयमुक्त व निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक व्यवस्था की गई हैं। सभी मतदाता अपने घरों से निकले और महापर्व के भागीदार बनें।

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