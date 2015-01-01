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पूजा-आराधना:डीएमसीएच के छात्रों ने की आरोग्य के देवता धन्वंतरि की पूजा-आराधना

दरभंगा4 घंटे पहले
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नेशनल मेडिकल आर्गेनाइजेशन डीएमसीएच की ओर से बॉयज हॉस्टल परिसर में धन्वंतरि पूजा गुरुवार को की गई। जिसके तहत वैद्य आरोग्य के देवता कहे जाने वाले धन्वंतरि भगवान की पूरी आस्था भाव से डॉक्टरों ने पूजा की। धन्वंतरि को आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले कहते हैं। इन्होंने ही अमृतमय औषधियों की खोज की थी। इनके वंश में दिवोदास हुए, जिन्होंने शल्य चिकित्सा का विश्व का पहला विद्यालय काशी में स्थापित किया। मौके पर डॉ. एसएन झा, डॉ. स्नेह झा, डॉ. मनीष मिश्रा, डॉ. रणधीर, डॉ. श्रेयष, डॉ. अभिलोक, डॉ. नवनीत, डॉ. गंगेश, डॉ. विशालदीप, डॉ. राजीव आदि भी थे।

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