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आया फरमान:डीपीओ ने डीएम के संभाग बंटवारे के आदेश को किया चैलेंज, हुआ निरस्त

दरभंगाएक घंटा पहले
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  • शिक्षा निदेशक ने संभाग बंटवारे को किया रद्द, फिर से बंटवारे का दिया आदेश

डीपीओ विजयचंद्र भगत ने डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम के संभाग बंटवारे के आदेश को निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव के समक्ष चैलेंज किया। अपर सचिव ने प्रधान सचिव से आदेश का अनुमोदन प्राप्त करके डीएम के उस आदेश को निरस्त करते हुए डीईओ को आदेश दिया है कि डीएम के संज्ञान में लाते हुए फिर से पदाधिकारियों के संभागों का आवंटन करें। वर्तमान डीपीओ स्थापना प्रभारी विजयचंद्र भगत ने यह कदम पीओ से डीपीओ में प्रमोशन पाने के बाद संभागों के मनमाफिक प्रभार नहीं मिलने पर डीएम के आदेश को चैलेंज किया था।

मालूम हो कि तत्कालीन डीपीओ स्थापना रामाश्रय प्रसाद नवंबर 2019 में सेवानिवृत हुए। इनके सेवानिवृत होने पर डीईओ डॉ. महेश प्रसाद सिंह ने इस संभाग का प्रभार अपने पास रख लिया। उन्होंने पीओ विजय चंद्र भगत को 20 जनवरी 2020 को डीपीओ स्थापना का प्रभारी बनाया। उस समय जिले में 2 डीपीओ एवं 4 पीओ कार्यरत थे। विभागीय प्रमोशन प्रक्रिया के तहत 30 जून 2020 को जिले में कार्यरत चारों पीओ को डीपीओ पद पर प्रोन्नत कर दिया गया। सभी पीओ की प्रोन्नति के बाद से ही संभाग के बंटवारे का मामला पेंडिंग में पड़ा रहा।

विजयचंद्र भगत को डीएम ने स्थापना के प्रभार से मुक्त कर दिया था

निदेशक के आदेश के मुताबिक हो रही कार्रवाई : डीईओ
जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉ. महेश प्रसाद सिंह ने कहा कि डीपीओ विजय चंद्र भगत ने संभाग बंटवारे पर निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। निदेशक ने 6 अक्टूबर के आदेश को निरस्त करते हुए फिर से संभाग के आवंटन का आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। संभाग बंटवारे से संबंधित फाइल डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम से अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी। वे जो निर्णय लेंगे, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

डीईओ के संभाग बंटवारे में डीएम ने की थी कुछ जरूरी फेरबदल
डीईओ डॉ. महेश प्रसाद सिंह ने सितंबर में संभाग बंटवारे से संबंधित फाइल अनुमोदन के लिए डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम के दफ्तर भेजा। लेकिन किसी कारणवश फाइल के अनुमोदन में विलंब हुआ। सितंबर के अंतिम सप्ताह में डीएम ने डीईओ की ओर से संभागों में किए गए बंटवारे में जरूरी फेरबदल करते हुए डीपीओ विजय चंद्र भगत को माध्यमिक शिक्षा का प्रभार ग्रहण करने का आदेश दिया। विजय चंद्र भगत को डीपीओ स्थापना के प्रभारी से हटाया जाना रास नहीं आया।

वे अब क्लेम कर रहे है कि स्थापना संभाग से विभागीय अधिसूचना 285 की कंडिका 3(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करके उन्हें हटाया गया, जो सरासर गलत है। उनका मानना है कि किसी भी पदाधिकारी को किसी भी संभाग से 2 वर्ष की अवधि से पहले हटाने से पूर्व विभागीय अनुमति लेनी जरूरी है, जो नहीं ली गई। इन सभी मामलों में कई ऐसी चीजें है जिन्हें कई स्तरों पर छुपाया जा रहा है।

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