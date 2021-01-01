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पदभार:डीएमसीएच के प्रिंसिपल बनाए गए डॉ. केएन मिश्रा

दरभंगा5 घंटे पहले
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डीएमसीएच के प्रिंसिपल तौर पर में शिशु विभाग विभाग के एचओडी डॉ. केएन मिश्रा ने रविवार को पदभार ग्रहण कर लिया। वहीं पूर्व प्रिंसिपल डॉ. एचएन झा रविवार को ही प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत हो गए। डॉ. एचएन झा ने कहा कि डॉ. मिश्रा के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज का बेहतर विकास होगा। प्रिंसिपल बनने पर डॉ. केएन मिश्रा को सर्जरी, शिशु, पैथलॉजी, रेडियोलॉजी आदि विभाग के डॉक्टरों से पुष्प भेंटकर कर स्वागत किया। मौके पर सर्जरी विभाग के एचओडी डॉ. वीएस प्रसाद, रेडियोलॉजी विभाग के एचओडी डॉ. संजय झा, डॉ. ओम प्रकाश, डॉ. अमित कुमार, डॉ. अशोक कुमार, डॉ. एनपी गुप्ता, डॉ. रिजवान हैदर आदि मौजूद थे।

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