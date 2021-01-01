पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पदभार:डॉ. एलपी जायसवाल बने एमके कॉलेज के प्रचार्य

दरभंगाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

एलएनएमयू प्रशासन ने बुधवार को चार प्राचार्यों का स्थानांतरण कर दिया है। एएनडी कॉलेज शाहपुर पटोरी में डॉ. जयशंकर प्रसाद को प्राचार्य बनाया गया है। वे इससे पहले एसएनएस कॉलेज टेकारी, मगध यूनिवर्सिटी में प्राचार्य थे। जबकि, एएनडी कॉलेज शाहपुर पटोरी के प्राचार्य डॉ. बिरेंद्र कुमार चौधरी को बीआरबी कॉलेज समस्तीपुर में स्थानांतरण किया गया है। वहीं बीआरबी कॉलेज समस्तीपुर के प्राचार्य डॉ. एलपी जायसवाल को एमके कॉलेज लहेरियासराय में स्थानांतरण किया गया है। जबकि, एमके कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रमेश यादव को जीएमआरडी कॉलेज मोहनपुर समस्तीपुर में स्थानांतरण किया गया है। इस बाबत कुलसचिव ने अधिसूचना जारी कर दी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser