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गिरफ्तारी:नशे की हालत में बाइक से मारी ठोकर, गिरफ्तार

दरभंगाएक घंटा पहले
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बिरौल थाना क्षेत्र के भवानीपुर में बाइक सवार के द्वारा नशे की हालत में धक्का मारने पर पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है। उक्त मामले में पीड़ित सुखदेव साहू के द्वारा बिरौल थाने में आवेदन दी गई है। प्राप्त आवेदन के अनुसार मंगलवार की रात 8 बजे एक बाइक ने दुकान से घर जाने के क्रम में मेरे परिवार के सदस्यों को धक्का मार दिया। गाड़ी सवार नशे की हालत में था। चालक को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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