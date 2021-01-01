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चोरी:बहेड़ी के अटही गांव में बिजली का मोटर चोरी

दरभंगा5 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के अटही गांव में बिजली की मोटर चोरी करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर संजय यादव सहित अन्य लोगों ने अपना लिखित शिकायत थाना में की है। मालूम हो कि अटही के संजय यादव, कमल यादव, दिनेश्वर यादव तथा हीरालाल यादव की मोटर अटही चर में खेत पटवन को लेकर लगाया गया था। जिसे मछली के व्यापारी फोतलाहा निवासी श्रीराम मुखिया के सहयोगी कपलेश्वर सदा तथा अन्य पर चोरी कर लेने का आरोप लगाया गया है। साथ ही रात्रि में मोटर चोरी कर लेजाते देखने वाले व्यक्ति जय कुमार राय को जान से मारने कि धमकी भी देने की बात कही है। वहीं, रात्रि में चर में शराब पीकर चोरी व अन्य प्रकार की उपद्रव करने का गंभीर आरोप लगाया है।

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