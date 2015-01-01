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नामांकन:डिग्री वन में अब 25 नवंबर तक होगा नामांकन

दरभंगा4 घंटे पहले
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एलएनएमयू में डिग्री वन सत्र 2020-21 में नामांकन कि तिथि विस्तारित कर दी गई है। डीएसडब्ल्यू डॉ. एसपी सुमन ने बताया कि पहली मेधा सूची के आधार पर अब 25 नवंबर तक नामांकन लिया जा सकता है। इससे पहले नामांकन की अंतिम तिथि 12 नवंबर तक ही तय थी। लेकिन, इस सूची के आधार पर नामांकन से वंचित बहुत छात्र रह गए थे। प्रथम सूची के अनुकूल नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर 26 नवंबर की शाम तक डैशबोर्ड पर डाल देंगे।

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