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निर्देश:शालासिद्धि कार्यक्रम की मूल्यांकन रिपोर्ट अप्राप्त

दरभंगा2 दिन पहले
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  • स्कूलों को 30 तक अपलोड करने का निर्देश

शालासिद्धि कार्यक्रम के तहत प्रत्येक वर्ष स्कूलों को स्वयं मूल्यांकन कर रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन एचएम एवं समिति ने आदेश का पालन नहीं किया। परिणाम है कि राज्यस्तरीय समीक्षा के क्रम में पोर्टल पर रिपोर्ट अपडेट नहीं करने पर राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी रामचंद्र मंडल ने नाराजगी जाहिर की है। रामचंद्र मंडल ने डीईओ एवं डीपीओ एसएसए को हर हाल में स्कूलों का स्वयं मूल्यांकन कराकर 30 नवंबर तक पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया है। साथ में यह भी बता दिया गया है कि 30 नवंबर तक ही पोर्टल खुला रहेगा। शालासिद्धि के तहत स्कूलों का स्वयं मूल्यांकन दो फेज में किया जाता है। पहले फेज में एचएम एवं शिक्षक स्कूल की शिक्षा व्यवस्था एवं आधारभूत संरचनाओं की जानकारी अपडेट करते है।

दूसरे फेज में एचएम एवं शिक्षक के अपडेट को जिला स्तर पर बनाई गई कमेटी अवलोकन करने के बाद पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है। एचएम स्वयं मूल्यांकन में स्कूल में पठन-पाठन, शिक्षक छात्र अनुपात, परीक्षा में बच्चों के रिजल्ट का स्तर, शौचालय, पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था के अलावा स्कूल भवन आदि की वास्तविक स्थिति का डाटा शीट में एंट्री करनी होती है। डीपीओ एसएसए संजय कुमार देव कन्हैया ने कहा कि चुनावी गतिविधियों के बाद गंभीरता के साथ इस ओर ध्यान दिया जाएगा। 30 नवंबर तक रिपोर्ट अपलोड करने के लिए समय है।

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