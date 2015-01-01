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परीक्षा:डीडीई में प्रायोगिक परीक्षा 23 से 5 दिसंबर तक

दरभंगा4 घंटे पहले
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एलएनएमयू के डीडीई में प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीएड रेगुलर, एमए एजुकेशन, बीलिस व एमलिस तथा एमएससी विषयों की प्रायोगिक परीक्षा 23 नवंबर से 5 तक दिसंबर तक ली जाएगी। बीलिस व एमलिस प्रोग्राम व एमए एजुकेशन की प्रायोगिक परीक्षा दूरस्थ शिक्षा निदेशालय व बीएड के लिए मोती महल केंद्र बनाया गया है। एमएससी प्रोग्राम की प्रायोगिक परीक्षा विषयवार पीजी विभागों में ली जाएगी।

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