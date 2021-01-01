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कार्यक्रम:प्रसिद्ध बांसुरी वादक पं. राजेंद्र प्रसन्ना ने राग वृंदावनी व बसंत में दी प्रस्तुति

दरभंगाएक घंटा पहले
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  • संगीत व नाट्य विभाग में विवि व स्पिक मैके के तत्वावधान में हुआ कार्यक्रम

एलएनएमयू एवं स्पिक मैके, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में विवि संगीत एवं नाट्य विभाग में पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने बांसुरी वादन सौदाहरण प्रस्तुति दी। छात्र कल्याण प्रो. अशोक कुमार झा एवं विकास पदाधिकारी प्रो. केके साहु ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संकायाध्यक्ष प्रो. पुष्पम नारायण ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाली। पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने अपने वादन का आंरभ राग वृन्दावनी सारंग से किया। उसके बाद राग बसंत एवं बनारस की प्रसिद्ध धुन से कार्यक्रम का समापन किया। तबला पर अजराड़ा घराना के प्रसिद्ध तबलावादक अख्तर हुसैन एवं बांसुरी पर अन्य संगतकार मोहन कृष्ण साथ देते रहे। विभागाध्यक्ष डाॅ. ममता रानी ठाकुर, संयोजक संजीत कुमार, डाॅ. वेदप्र काश, हेमेंद्र लाभ गणेश कुमार पासवान एवं पंकज कुमार चौधरी ने सक्रिय सहयोग दिया। संकायाध्यक्ष प्रो. लावण्य कीर्ति सिंह काव्या ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

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