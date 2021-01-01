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महिला सिपाही से दुर्व्यवहार मामला:हत्या की आशंका जताकर रागीव की मां ने महिला सिपाही नेहा कुमारी के विरुद्ध दर्ज कराई प्राथमिकी

दरभंगाएक घंटा पहले
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  • दर्ज प्राथमिकी में बैंक विवरणी संलग्न कर लाखों रुपए ठगे जाने का आरोप

महिला सिपाही नेहा कुमार से दुर्व्यवहार प्रकरण में एक नया मोड़ सामने आया है। जिसके बाद पुलिस केंद्र के आरोपित सिपाही मो रागीव आलम खां की मां गुलरेज परवीन ने भी लहेरियासराय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। हालांकि उसने बुधवार को वरीय अधिकारियों से मिलकर मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए महिला सिपाही के मामले में कई बात बताई है। उधर, दर्ज प्राथमिकी में स्पष्ट किया है कि बीते 30 जनवरी को उनके पुत्र रागीव चिकेन लाने गए थे। वहां सिपाही नेहा कुमारी पहले से ही मौजूद थी।

इसी दौरान वह रागीव को देखते ही कहने लगी की तुम निलंबन हो गए हो फिर भी चिकेन खाओगे। तुम्हें तो मैं डिस्चार्ज कर जेल भिजवाएंगें। फिर रागीव का मफलर पकड़ गाली गलौज करते हुए मारने लगी। साथ ही दुकानदार से चाकू की मांग करते हुए जान से मारने की बात करने लगी। फिर जाकर स्थानीय लोगों की मदद से उनके पुत्र को किसी तरह छुड़ाया गया।

रागीव से लाखों रुपए ठगने का आरोप

एक लिखित शिकायत आवेदन एसपी से भी की गई है। पहली फरवरी को महिला सिपाही ने सरकारी आवास के बाहर उनके पुत्र रागीव को रोक कर गोपनीय शाखा में शिकायत करने को लेकर धमकी देने लगी कि तुमको बर्बाद कर देंगे। शोरगुल सुनकर रागीव की मां मौके पर पहुंची तो उनके साथ भी महिला सिपाही दुर्व्यवहार करते हुए कहा कि तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। तुम लोगों का अंत उनके हाथों ही लिखा है। महिला सिपाही ने कहा कि जहां जाना है जाओ कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। रागीव की मां ने प्राथमिकी में अपने पुत्र व परिवार के सदस्यों के हत्या करवाने की आशंका जताई है। साथ ही महिला सिपाही द्वारा पूर्व में भी केस कर फंसा देने की धमकी देकर एक लाख 19 हजार 8 सौ रुपए ठग चुकी है।

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